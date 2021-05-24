На рынке "Столичный" в Киеве произошел конфликт, были слышны взрывы - Нацполиция

Фото: Нацполиция

На территории рынка "Столичный" в Киеве сегодня гремели взрывы, а неизвестные лица провоцировали конфликт

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, сегодня, 24 мая около 6 часов утра поступило сообщение, что на территории рынка "Столичный" раздаются взрывы.

На место происшествия срочно прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы. Позже также поступали сообщения о том, что на территории рынка неизвестные провоцируют конфликт", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что неизвестные лица зашли на территорию рынка. Также в это время частные лица "совершали исполнительные действия на данной территории".

Взрывотехники осмотрели место происшествия. Следователи устанавливают возможные повреждения и выясняют обстоятельства инцидента. Благодаря слаженным действиям полиции удалось обеспечить соблюдение общественного порядка и предотвратить физическую схватку", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что полицейские устанавливают лиц, проникших на территорию рынка без документов, также по факту этих событий открыли уголовное дело.

Напомним, ранее на Николаевщине мужчина устроил стрельбу: ранил себя и еще одного человека.