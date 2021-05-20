У Пенсійному фонді не залишилось грошей для виплати карантинної допомоги ФОПам

В Україні для виплати по вісім тисяч гривень фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Зазначається, що гроші отримали 175 тисяч осіб - це близько половини з тих, хто вже подав заявки.

Заявки на отримання восьми тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Якщо регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно було звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

Нагадаємо, що 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати восьми тисяч ФОПам. На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень.