В ОАСК розповіли про позов адвоката екссудді Чауса до ДБР

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ОАСК на запит "Радіо Свобода".

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов адвоката Алли Сабадин в інтересах Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань", – йдеться у повідомленні.

У суді зазначають, що вже відкрито провадження в адміністративній справі. "Суд розгляне вказану адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі", - додали в ОАСК.

Нагадаємо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.

17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.