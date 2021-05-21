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21 травня 2021, 15:49 190

В ОАСК розповіли про позов адвоката екссудді Чауса до ДБР

21 травня 2021, 15:49 190
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Фото: з відкритих джерел
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Адвокат екссудді Миколи Чауса подав позов до Державного бюро розслідувань.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ОАСК на запит "Радіо Свобода".

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов адвоката Алли Сабадин в інтересах Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань", – йдеться у повідомленні.

У суді зазначають, що вже відкрито провадження в адміністративній справі. "Суд розгляне вказану адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі", - додали в ОАСК.

Нагадаємо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.

17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.

суд розслідування позов оаск суддя Чаус

 
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