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21 мая 2021, 15:49 190

В ОАСК рассказали об иске адвоката экс-судьи Чауса к ГБР

21 мая 2021, 15:49 190
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Фото: из открытых источников
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Адвокат экссудди Николая Чауса подал иск в Государственное бюро расследований.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ОАСК на запрос "Радио Свобода".

В Окружной административный суд города Киева поступил иск адвоката Аллы Сабадин в интересах Николая Чауса до Государственного бюро расследований", – говорится в сообщении.

В суде отмечают, что уже открыто производство по административному делу. "Суд рассмотрит указанное административное дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле", - добавили в ОАСК.

Напомним, что СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса.

17 мая бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили в центре столицы Молдовы, записал видео, в котором утверждает, что никакого похищения не было.

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