Під Миколаєвом провели спецоперацію по затриманню "кримінальних авторитетів”

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У місті Вознесенськ Миколаївської області працівники Нацполіції провели спецоперацію, під час якої затримали низку представників кримінальних кіл

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

За даними слідства, членів злочинної групи затримали під час так званої "сходки".

Дев'ятеро осіб прибули до м. Вознесенськ у місцеве кафе на "сходку”, щоб визначити повноваження у питаннях "тероризування” підприємців і фермерів району задля змушування сплати данини. Серед них – так звані "смотрящі” за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи”, - йдеться в повідомленні.

В МВС додали, що зловмисники раніше фігурували у справах по вимаганню коштів з підприємців, виконанню різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів і збиранні коштів для поповнення "злодійського общака”.

В ході спецоперації поліцейські вилучили зброю та набої. Діям затриманих дається юридична оцінка.

Нагадаємо, Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі".