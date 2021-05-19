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19 травня 2021, 16:59 1271

У Миколаєві невідомі чоловіки блокували роботу заводу

19 травня 2021, 16:59 1271
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Фото: Нацполіція
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У Миколаєві група невідомих людей намагалася проникнути на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу, керівник якого кілька днів тому помер через коронавірус

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Миколаївській області, пише RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про те, що на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу намагається проникнути група невідомих чоловіків та блокують роботу підприємства, надійшло в поліцію 19 травня близько 12:30.

Коли на місце події прибули силовики, учасники інциденту з місця конфлікту поїхали. Обставини події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали банду "чорних рієлторів", які вбивали людей заради наживи.

коронавірус Україна Миколаїв банда Завод

 
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