У Миколаєві невідомі чоловіки блокували роботу заводу
У Миколаєві група невідомих людей намагалася проникнути на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу, керівник якого кілька днів тому помер через коронавірус
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Миколаївській області, пише RegioNews.
Зазначається, що повідомлення про те, що на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу намагається проникнути група невідомих чоловіків та блокують роботу підприємства, надійшло в поліцію 19 травня близько 12:30.
Коли на місце події прибули силовики, учасники інциденту з місця конфлікту поїхали. Обставини події з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали банду "чорних рієлторів", які вбивали людей заради наживи.
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