У Миколаєві невідомі чоловіки блокували роботу заводу

Фото: Нацполіція

У Миколаєві група невідомих людей намагалася проникнути на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу, керівник якого кілька днів тому помер через коронавірус

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Миколаївській області, пише RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про те, що на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу намагається проникнути група невідомих чоловіків та блокують роботу підприємства, надійшло в поліцію 19 травня близько 12:30.

Коли на місце події прибули силовики, учасники інциденту з місця конфлікту поїхали. Обставини події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали банду "чорних рієлторів", які вбивали людей заради наживи.