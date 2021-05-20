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20 мая 2021, 15:47 21

Зеленский анонсировал концепцию предоставления в аренду госдач

20 мая 2021, 15:47 21
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Офис президента
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В Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции ко второй годовщине его каденции, пишет RegioNews.

По его словам, сейчас в таких дачах живут бывшие президенты, спикеры и другие высокопоставленные чиновники прошлых лет.

"Я считаю это несправедливым. Там сейчас президенты, спикеры прошлых лет живут. Они во время своего президентства имели право жить. Но пришло время... Они все должны уехать", - заявил президент.

Зеленский отметил, что туда не заедут люди, связанные с ним.

"У нас будет концепция, мы ее представим обществу, по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице", - сказал он.

При этом президент добавил, что считает возможным, чтобы те или иные чиновники могли во время своей работы на госслужбе по рыночным ценам арендовать госдачи.

Напомним, недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Украина Владимир Зеленский президент госдача Дача

 
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