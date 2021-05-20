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20 мая 2021, 14:26 183

Криклий и Петрашко останутся в команде ОП, - Зеленский

20 мая 2021, 14:26 183
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Офис президента
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Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко остаются в команде президента

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции ко второй годовщине его каденции, пишет RegioNews.

"Криклий остается в действующей нашей команде. К господину Криклию в принципе много вопросов нет, но нам надо быстро строить Украину. Это касается не только дорог, это касается катастрофы на "Укрзализныце" это касается Администрации морских портов, это касается государственно-частного авиаперевозчика. Есть много вещей, которые не появились", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросы были не только к министру инфраструктуры, но и к его команде. Зеленский добавил, что у него уже состоялась встреча с Владиславом Криклием после его увольнения, и скоро он займет новую должность.

По его словам, в команде останется и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который будет отвечать за земельную реформу.

Напомним, 18 мая парламент уволил главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко.

20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры, а Алексея Любченко - главой Минэкономики.

Украина Владислав Криклий министр президент Игорь Петрашко

 
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