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20 мая 2021, 10:59 4190

Украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента - опрос "Рейтинга”

20 мая 2021, 10:59 4190
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Фото: из открытых источников
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Около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и лишь 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо"

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Четверть опрошенных оценивают второй год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно", - говорится в данных опроса.

Отмечается, что относительно лучше оценивают второй год каденции Зеленского жители Запада, Центра и молодежь.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 6 мая сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа" за нее готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 28% респондентов, которые придут на участки.

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