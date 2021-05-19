Довибори в окрузі №87: ЦВК визнала недійсними результати шести дільниць

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Центральна виборча комісія визнала недійсними результати голосування під час проміжних виборів у Верховну Раду на шістьох дільницях округу №87

Про це стало відомо із трансляції засідання ЦВК, передає RegioNews.

На засіданні обговорювалося виконання рішення Верховного Суду від 1 травня про визнання протиправними дій ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів в Івано-Франківській області.

Комісія вважає, що виконання рішення суду передбачає визнання голосування на виборчих дільницях № 261030, № 260536, № 260025, № 260028, № 261029, № 260019 недійсним та встановлення результатів указаних виборів шляхом складання протоколу про результати виборів без врахування відомостей, щодо голосування на цих дільницях”, – йдеться у постанові ЦВК.

За таке рішення проголосували 11 членів Центрвиборчкому, решта утрималися.

Таким чином, на довиборах в Раду на округу №87 не врахували 3189 голосів.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

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