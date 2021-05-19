Заступник голови Херсонської ОДА може отримати посаду в "Укроборонпромі”

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Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан написав заяву про звільнення, він також подав декларацію про зайняття посади в "Укроборонпромі"

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Він також розповів, чи планує переїжджати до столиці у зв'язку із можливим призначенням у оборонний концерн.

Не факт, що переїду до Києва, в залежності від посади, активи "Укроборонпрому" є у Херсоні, у Миколаєві. Це не головне моє завдання – переїхати до столиці", - сказав чиновник.

Він розповів журналістам, що пропрацював в обласній адміністрації без 10 днів 6 років, і назвав причини звільнення

Знайшов, на мій погляд, кращу роботу, хочу реалізувати себе в іншому напрямку. І це - не обов’язково повинна бути державна служба", - сказав Чабан.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексголова Херсонської ОДП Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".