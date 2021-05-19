Заместитель главы Херсонской ОГА может получить должность в "Укроборонпроме"

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Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан написал заявление об увольнении, он также подал декларацию о занятии должности в "Укроборонпроме"

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Он также рассказал, планирует ли переезжать в столицу в связи с возможным назначением в оборонительный концерн.

Не факт, что перееду в Киев, в зависимости от должности, активы "Укроборонпрома" есть в Херсоне, в Николаеве. Это не главная моя задача - переехать в столицу", - сказал чиновник.

Он рассказал журналистам, что проработал в областной администрации без 10 дней 6 лет, и назвал причины увольнения

Нашел, на мой взгляд, лучшую работу, хочу реализовать себя в другом направлении. И это - не обязательно должна быть государственная служба", - сказал Чабан.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".