В Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию"

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Министерство культуры и информационной политики обнародовало рейтинг проектов, которые приняли участие в отборе в рамках "Большой реставрации"

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства, в список вошли замки, крепости, дворцы и другие объекты культурного наследия.

В первом отборе приняли участие 211 проектов. В то же время к программе допустили лишь 109 проектов.

"Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия. Ведь она неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих”, – сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

В первую десятку попали такие объекты:

семинарская церковь Резиденции Буковинского Митрополита (Черновицкая область);

Онуфриевская башня Киево-Печерской Лавры (Киев);

замковый комплекс в Олеске (Львовская область);

Троицкая надвратная церковь (Киев);

реставрация кровли, конструктивных систем куполов, воссоздание икон в барабанах главного купола и реставрация позолоты куполов Софийского собора (Киев);

противоаварийные работы в ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры (Киев);

противоаварийные работы на башне на броде в Каменце-Подольском (Хмельницкая область)

бурса в Софии Киевской (Киев);

Луцкий верхний замок (Волынская область).

Напомним, ранее Ткаченко предлагал ввести компенсацию за ущерб для культуры.