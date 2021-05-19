В Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию"
Министерство культуры и информационной политики обнародовало рейтинг проектов, которые приняли участие в отборе в рамках "Большой реставрации"
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства, в список вошли замки, крепости, дворцы и другие объекты культурного наследия.
В первом отборе приняли участие 211 проектов. В то же время к программе допустили лишь 109 проектов.
"Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия. Ведь она неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих”, – сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
В первую десятку попали такие объекты:
- семинарская церковь Резиденции Буковинского Митрополита (Черновицкая область);
- Онуфриевская башня Киево-Печерской Лавры (Киев);
- замковый комплекс в Олеске (Львовская область);
- Троицкая надвратная церковь (Киев);
- реставрация кровли, конструктивных систем куполов, воссоздание икон в барабанах главного купола и реставрация позолоты куполов Софийского собора (Киев);
- противоаварийные работы в ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры (Киев);
- противоаварийные работы на башне на броде в Каменце-Подольском (Хмельницкая область)
- бурса в Софии Киевской (Киев);
- Луцкий верхний замок (Волынская область).
Напомним, ранее Ткаченко предлагал ввести компенсацию за ущерб для культуры.
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