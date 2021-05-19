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19 мая 2021, 12:58 582

В Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию"

19 мая 2021, 12:58 582
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Фото: Liga.net
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Министерство культуры и информационной политики обнародовало рейтинг проектов, которые приняли участие в отборе в рамках "Большой реставрации"

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства, в список вошли замки, крепости, дворцы и другие объекты культурного наследия.

В первом отборе приняли участие 211 проектов. В то же время к программе допустили лишь 109 проектов.

"Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия. Ведь она неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих”, – сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

В первую десятку попали такие объекты:

  • семинарская церковь Резиденции Буковинского Митрополита (Черновицкая область);
  • Онуфриевская башня Киево-Печерской Лавры (Киев);
  • замковый комплекс в Олеске (Львовская область);
  • Троицкая надвратная церковь (Киев);
  • реставрация кровли, конструктивных систем куполов, воссоздание икон в барабанах главного купола и реставрация позолоты куполов Софийского собора (Киев);
  • противоаварийные работы в ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры (Киев);
  • противоаварийные работы на башне на броде в Каменце-Подольском (Хмельницкая область)
  • бурса в Софии Киевской (Киев);
  • Луцкий верхний замок (Волынская область).

Напомним, ранее Ткаченко предлагал ввести компенсацию за ущерб для культуры.

Украина Минкульт церковь правительство Александр Ткаченко

 
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