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Донецьку область перевели у "помаранчеву" зону карантину
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18 травня 2021, 10:55 117

Донецьку область перевели у "помаранчеву" зону карантину

18 травня 2021, 10:55 117
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "помаранчеву" зону карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Нині у Донецькій області перевищена норма відсотка від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

При цьому в Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 19,6% при нормі 20%, тому область перевели до "жовтої" зони.

Загалом в Україні лише одна область перебуває в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій". Водночас шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідпорогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області. У Вінницькій також "зеленій" зоні відповідає коефіцієнт виявлення інфікування.

Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.

коронавірус Донбас Україна карантин зона

 
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