Украина получит следующую партию вакцины Pfizer в начале июня - Ляшко

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Следующая партия вакцины от COVID-19 Pfizer поступит в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX после 7 июня.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Цифровизация" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Следующую поставку в рамках глобальной инициативы м-РНК вакцины мы ожидаем с 7 июня", - сказал Ляшко.

Он отметил, что суммарно на протяжении этой недели в Украину прибудет партия почти 500 тыс. доз вакцины Pfizer.

Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.