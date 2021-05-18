Украина получит следующую партию вакцины Pfizer в начале июня - Ляшко
Следующая партия вакцины от COVID-19 Pfizer поступит в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX после 7 июня.
Об этом в ходе форума "Украина 30. Цифровизация" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Следующую поставку в рамках глобальной инициативы м-РНК вакцины мы ожидаем с 7 июня", - сказал Ляшко.
Он отметил, что суммарно на протяжении этой недели в Украину прибудет партия почти 500 тыс. доз вакцины Pfizer.
Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.
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