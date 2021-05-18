На Київщині заблокували онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус

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Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які продавали підроблені медичні документи, зокрема, довідки з негативними результатами тестів на COVID-19 і листки тимчасової непрацездатності

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними оперативників, мережу вебресурсів заснували у липні 2020 року двоє мешканців Київщини, які приймали замовлення на виготовлення підроблених негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 для виїзду за кордон. Також вони фальсифікували медичні довідки для отримання водійських прав і листки тимчасової непрацездатності з підробленими печатками державних та комунальних медичних закладів Києва.

За попередньою інформацією, щодня їм вдавалось продавати до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, у середньому становила одну тисячу гривень. Передачу "довідок" замовникам здійснювали через служби експрес-доставки.

Встановлено, що підозрювані зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб. Реквізити вони використовували для отримання коштів за підроблені документи. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині у Золочівському районі 35-річна жінка підробляла та збувала довідки від імені медичних закладів про проходження тестування на Covid-19. Слідчі повідомили їй про підозру.