В Ровенской ОГА смерили начальника управления здравоохранения
Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль уволил с должности руководителя управления здравоохранения Олега Вивсяника
Об этом сообщается на сайте Ровенской ОГА, передает RegioNews.
Известно, что глава областной администрации подписал распоряжение еще 11 мая, однако только сейчас оно вступило в силу.
Согласно документу, эту должность в качестве исполняющего обязанности займет заместитель начальника управления Игорь Добровольский.
Олега Вивсяника перевели в новосозданный департамент гражданской защиты и здравоохранения населения Ровенской облгосадминистрации.
Напомним, ранее сообщалось, что Ровенский облсовет планирует объявить недоверие председателю ОГА.
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