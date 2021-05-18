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18 мая 2021, 12:02 432

В Ровенской ОГА смерили начальника управления здравоохранения

18 мая 2021, 12:02 432
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Фото: из открытых источников
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Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль уволил с должности руководителя управления здравоохранения Олега Вивсяника

Об этом сообщается на сайте Ровенской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что глава областной администрации подписал распоряжение еще 11 мая, однако только сейчас оно вступило в силу.

Согласно документу, эту должность в качестве исполняющего обязанности займет заместитель начальника управления Игорь Добровольский.

Олега Вивсяника перевели в новосозданный департамент гражданской защиты и здравоохранения населения Ровенской облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенский облсовет планирует объявить недоверие председателю ОГА.

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