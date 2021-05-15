У РНБО допускають можливість обміну Медведчука на політв'язнів в Росії

Це могло б стати можливим у разі засудження політика

Це могло б стати можливим у разі засудження політика

Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов допустив обмін народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

За словами Данілова, обмін міг би стати можливим у разі засудження політика.

Секретар РНБО наголосив, що рішення щодо обміну має ухвалити президент Володимир Зеленський.

"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.