У РНБО допускають можливість обміну Медведчука на політв'язнів в Росії
Це могло б стати можливим у разі засудження політика
Це могло б стати можливим у разі засудження політика
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов допустив обмін народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії.
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише RegioNews.
За словами Данілова, обмін міг би стати можливим у разі засудження політика.
Секретар РНБО наголосив, що рішення щодо обміну має ухвалити президент Володимир Зеленський.
"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо", - сказав Данілов.
Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.
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