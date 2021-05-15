10:41  15 травня
В Україні майже 7 тисяч нових випадків COVID-19
12:43  15 травня
Черкаська область знову перейшла в "помаранчеву" зону карантину
10:04  15 травня
Доба в ООС: бойовики 11 разів зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 травня 2021, 13:51 45

У РНБО допускають можливість обміну Медведчука на політв'язнів в Росії

15 травня 2021, 13:51 45
Читайте также на русском языке
Це могло б стати можливим у разі засудження політика
Це могло б стати можливим у разі засудження політика
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов допустив обмін народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

За словами Данілова, обмін міг би стати можливим у разі засудження політика.

Секретар РНБО наголосив, що рішення щодо обміну має ухвалити президент Володимир Зеленський.

"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

обмін полонених Україна РНБО РНБО Віктор Медведчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua