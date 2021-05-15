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15 мая 2021, 13:51 47

В СНБО допускают возможность обмена Медведчука на политзаключенных в России

15 мая 2021, 13:51 47
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Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика
Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика
Фото: УНИАН
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил обмен народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

По словам Данилова, обмен мог бы стать возможным в случае осуждения политика.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решение по обмену должен принять президент Владимир Зеленский.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал Данилов.

Напомним 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

обмен пленных Украина СНБО РНБО Виктор Медведчук

 
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