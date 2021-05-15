В Украине хотят создать кибервойска: в СНБО рассказали подробности
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время обнародует указ, согласно которому в Украине будут созданы кибервойска.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода Слова Савика Шустера", пишет RegioNews.
"Сегодня мы рассматривали вопросы, которые касаются кибербезопасности, мы утвердили Стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали", - рассказал Данилов.
Он добавил, что в ближайшее время глава государства Владимир Зеленский подпишет этот указ.
Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 "воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами”.