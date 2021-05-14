Стріляли з танків та заборонених озброєнь: на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму "тиші"

Українські війська відкривали вогонь у відповідь

Українські війська відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків", - йдеться у повідомленні.

Біля населеного пункту Новотроїцьке, поблизу Водяного та селища Південне бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям", - повідомляє штаб ООС.

Станом на 7 годину ранку 14 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 травня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.