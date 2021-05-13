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13 травня 2021, 20:03 42

Борги Рівненської РДА за комуналку: у будівлю знову подали воду

13 травня 2021, 20:03 42
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У водоканалі заявляють, що через борги можуть знову припинити обслуговування районної адміністрації
У водоканалі заявляють, що через борги можуть знову припинити обслуговування районної адміністрації
Фото: із відкритих джерел
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У будівлю Рівненської райдержадміністрації та районної ради повернули водопостачання, яке раніше відключили через борги.

Про це повідомила пресслужба КП "Рівнеоблводоканал”, передає RegioNews.

Відомо, що постачання води повернули після того, як управління майновим комплексом сплатило частину боргу та надало гарантію оплати надалі.

Сьогодні вони уклали із нами договір реструктуризації боргу, проплатили по ньому перший внесок у розмірі 28 тисяч гривень, ще й надіслали гарантійний лист із прописаним графіком погашення, по якому на нуль мають вийти приблизно до кінця року", – йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві зазначили, що якщо РДА не буде дотримуватися цього графіку, її повторно відріжуть від водопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненській РДА через борги вимкнули воду, чиновникам довелося ходити до туалету в кафе.

борги чиновники комунальні послуги РДА Рівне

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