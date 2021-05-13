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13 травня 2021, 13:48 8

Борг українців за комуналку сягнув майже 80 млн грн: за які послуги найбільше

13 травня 2021, 13:48 8
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Фото з відкритих джерел
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Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень.

Як повідомили у Державній службі статистики, станом на кінець березня 2021 року борги становили 79,4 млрд гривень, пише RegioNews.

За даними статистичного відомства, станом на 31 березня борги українців були:

  • за постачання та розподіл природного газу - 30,2 млрд гривень;
  • за постачання теплової енергії та гарячої води - 28,7 млрд гривень;
  • за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,1 млрд гривень;
  • за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень;
  • за поводження з побутовими відходами - 1,1 млрд гривень;
  • за постачання та розподіл електричної енергії - 7,8 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд розширить коло отримувачів субсидій.

Україна борги гроші комунальні послуги послуги

 
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