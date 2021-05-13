Борг українців за комуналку сягнув майже 80 млн грн: за які послуги найбільше
Найбільше громадяни заборгували за постачання та розподіл природного газу
Найбільше громадяни заборгували за постачання та розподіл природного газу
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень.
Як повідомили у Державній службі статистики, станом на кінець березня 2021 року борги становили 79,4 млрд гривень, пише RegioNews.
За даними статистичного відомства, станом на 31 березня борги українців були:
- за постачання та розподіл природного газу - 30,2 млрд гривень;
- за постачання теплової енергії та гарячої води - 28,7 млрд гривень;
- за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,1 млрд гривень;
- за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень;
- за поводження з побутовими відходами - 1,1 млрд гривень;
- за постачання та розподіл електричної енергії - 7,8 млрд гривень.
Раніше повідомлялося, що уряд розширить коло отримувачів субсидій.
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