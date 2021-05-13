Долги Ровенской РГА за коммуналку: в здание снова подали воду

В водоканале заявляют, что из-за долгов могут снова прекратить обслуживание районной администрации

В водоканале заявляют, что из-за долгов могут снова прекратить обслуживание районной администрации

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба КП "Ровнооблводоканал", передает RegioNews.

Известно, что поставки воды вернули после того, как управление имущественным комплексом уплатило часть долга и предоставило гарантию оплаты в дальнейшем.

Сегодня они заключили с нами договор реструктуризации долга, проплатили по нему первый взнос в размере 28 тысяч гривен, еще и прислали гарантийное письмо с прописанным графиком погашения, по которому на ноль должны выйти примерно до конца года", - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что если РГА не будет следовать этому графику, ее повторно отрежут от водоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской РГА из-за долгов отключили воду, чиновникам пришлось ходить в туалет в кафе.