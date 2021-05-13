У Рівненській РДА через борги вимкнули воду: чиновники ходять до туалету в кафе

Борг за спожиту воду сягнув 138 тисяч гривень

Борг за спожиту воду сягнув 138 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

У будівлі Рівненської районної державної адміністрації відключили водопостачання через борги. Через це півтисячі чиновників не мають змоги потрапити до туалету.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Зазначається, що у будівлі на першому поверсі всі туалети зачинили, тому працівники змушені ходити до туалету в кафе поряд.

Як пояснив директор "Рівнеоблводоканалу" Микола Ткачук, компанія не мала іншого виходу, адже борг за спожиту воду сягнув 138 тисяч гривень. За півроку райрада, на чиєму балансі будівля, не заплатила жодного разу.

"У п’ятницю (7 травня, – ред.) після отримання попередження частково погасили борг - заплатили 18 тисяч, але цього недостатньо. Відповідно у п’ятницю провели попередження, сьогодні відключили", - сказав Ткачук.

Нині РДА і водоканал домовляються, як розв'язати проблему. Поки у відомстві шукають вихід з ситуації, у водоканалі заявили, що без грошей водопостачання не відновлять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській лікарні викрили корупційну схему - посадовці брали гроші за "безкоштовні" операції.