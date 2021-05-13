В Україні з'явиться інтерактивна карта з інформацією про всі ДТП

Інтерактивна карта буде загальнодоступною

Інтерактивна карта буде загальнодоступною

Фото: сайт МВС

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни", пише RegioNews.

"Дуже важливий фактор, який ми зараз розробляємо спільно з Міністерством інфраструктури, - це питання точної статистики щодо ДТП ... Ми готуємо інтерактивну карту України, на якій будуть відзначатися всі ДТП", - сказав він.

Геращенко додав, що така інтерактивна карта буде загальнодоступною, і на ній передбачається надання повної статистики по ДТП.

"Кожен мер міста може зайти на цю карту і побачити: в Харкові, або в Одесі, або в Ужгороді стільки-то місць ДТП. Що це означає? Що в це місце потрібно вкласти гроші для того, щоб відремонтувати цей пішохідний перехід", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що МВС може скасувати розсилку водіям "листів щастя".