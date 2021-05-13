В Украине появится интерактивная карта с информацией обо всех ДТП

Интерактивная карта будет общедоступной

Интерактивная карта будет общедоступной

Фото: сайт МВД

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", пишет RegioNews.

"Очень важный фактор, который мы сейчас разрабатываем совместно с Министерством инфраструктуры - это вопрос точной статистики по ДТП... Мы готовим интерактивную карту Украины, на которой будут отмечаться все ДТП", - сказал он.

Геращенко добавил, что такая интерактивная карта будет общедоступной, и на ней предусматривается предоставление полной статистики по ДТП.

"Каждый мэр города может зайти на эту карту и увидеть: в Харькове или в Одессе, или в Ужгороде столько-то мест ДТП. Что это значит? Что в это место нужно вложить деньги для того, чтобы отремонтировать этот пешеходный переход", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья".