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13 мая 2021, 16:58 7

В Украине появится интерактивная карта с информацией обо всех ДТП

13 мая 2021, 16:58 7
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Интерактивная карта будет общедоступной
Интерактивная карта будет общедоступной
Фото: сайт МВД
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В Украине продолжается подготовка интерактивной карты страны с данными обо всех дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", пишет RegioNews.

"Очень важный фактор, который мы сейчас разрабатываем совместно с Министерством инфраструктуры - это вопрос точной статистики по ДТП... Мы готовим интерактивную карту Украины, на которой будут отмечаться все ДТП", - сказал он.

Геращенко добавил, что такая интерактивная карта будет общедоступной, и на ней предусматривается предоставление полной статистики по ДТП.

"Каждый мэр города может зайти на эту карту и увидеть: в Харькове или в Одессе, или в Ужгороде столько-то мест ДТП. Что это значит? Что в это место нужно вложить деньги для того, чтобы отремонтировать этот пешеходный переход", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья".

Украина ДТП аварія авария Антон Геращенко

 
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