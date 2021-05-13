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13 мая 2021, 15:27 62

ОАСК просят аннулировать регистрацию черновицкой партии

13 мая 2021, 15:27 62
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Иск поступил от Минюста, причина пока неизвестна
Иск поступил от Минюста, причина пока неизвестна
Фото Суспильне.Буковина
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Министерство юстиции Украины просит суд аннулировать регистрацию политической партии «Команда Михайлишина». Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, передает RegioNews.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску. Причину иска пока не сообщают.

ОАСК напоминает, что на днях состоялось заседание по делу по иску Минюста о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", которое рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. В ходе заседания по ходатайству представителей ответчика суд привлек третьим лицом в деле Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Также в течение 2020-2021 года в суд поступило более 60 исков от Министерства юстиции, где истец просил суд аннулировать регистрационные свидетельства политических партий. Сейчас фактически каждый второй иск рассмотрен судом. В частности, ОАСК постановил аннулировать регистрационные свидетельства политических партий "Новая демократия", "Третья Украинская Республика", "Партия защитников Отечества", "Новая сила", "Всеукраинский патриотический союз", "Народная партия Украины" и др. - говорится в сообщении.

"Команда Михайлишина" – партия, которая была создана осенью 2020 года перед местными выборами. Ее возглавляет депутат Черновицкого городского совета Виталий Михайлишин. Как свидетельствуют данные в сервисе Опендатабот, предыдущее название политической партии - "Добробут". Она была зарегистрирована в Житомирской области на гражданку Олифаренко Наталью Владимировну.

По итогам местных выборов-2020 "Команда Михайлишина" получила семь депутатских мандатов в Черновицком горсовете.

Как напоминает местное издание molbuk.ua, глава партии Виталий Михайлишин ранее был членом Партии регионов. В 2019 году Михайлишин перечислил 1,2 млн грн политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", от которой он баллотировался в народные депутаты на парламентских выборах. На местных выборах в 2020 году Михайлишин баллотировался на должность городского головы Черновцов. Во втором туре выборов он проиграл действующему мэру Черновцов Роману Кличуку.

Как сообщалось, 8 апреля апелляция отказала в отмене первой сессии действующего Черновицкого горсовета. В суд обратилась депутат горсовета от "Команды Михайлишина.

Минюст Черновцы иск партия оаск

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