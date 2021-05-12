Сутки в ООС: боевики трижды обстреливали украинские позиции

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим "тишины"

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим "тишины"

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны противника было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь нет. Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.

Также за сутки саперы ГСЧС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 186 взрывоопасных предметов.

Напомним, 11 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано пять случаев нарушения режима " тишины” со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.