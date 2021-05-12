Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано вісім порушень

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети. У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

На обстріли противника військові ООС відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму "тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.