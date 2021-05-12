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12 мая 2021, 15:10 13

В поезде Одесса-Ковель обокрали нардепа Гончаренко

12 мая 2021, 15:10 13
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У него украли 20 тысяч гривен и банковские карты
У него украли 20 тысяч гривен и банковские карты
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Народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил сам народный избранник в Telegram.

По его словам, инцидент произошел 10 мая, когда он ехал на Ровенщину.

"Во время когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось стащить у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки", - написал он.

Нардеп отметил, что заметил, что его обокрали, когда проснулся.

"Я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке", - заметил он.

Гончаренко отметил, что полиция за сутки нашла злоумышленников и вернула ему банковские карты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.

Украина воровство полиция Алексей Гончаренко Карта

 
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