В поезде Одесса-Ковель обокрали нардепа Гончаренко
Народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил сам народный избранник в Telegram.
По его словам, инцидент произошел 10 мая, когда он ехал на Ровенщину.
"Во время когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось стащить у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки", - написал он.
Нардеп отметил, что заметил, что его обокрали, когда проснулся.
"Я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке", - заметил он.
Гончаренко отметил, что полиция за сутки нашла злоумышленников и вернула ему банковские карты.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.