08:56  12 мая
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело в четыре раза больше людей, чем заболело
09:49  12 мая
В Ивано-Франковске ночью из гранатомета взорвали автомобиль
08:11  12 мая
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано восемь нарушений
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 11:42 121

На Закарпатье присудили домашний арест расклейщикам листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству

12 мая 2021, 11:42 121
Читайте також українською мовою
Меру пресечения избрали двум жителям Днепра
Меру пресечения избрали двум жителям Днепра
Фото Закарпатской областой прокуратуры
Читайте також
українською мовою

Двум подозреваемым в расклейке листовок с провокационными надписями в Берегово избраны меры пресечения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Накануне мужчинам сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности с применением угроз (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Как установили правоохранители, мужчины получили предложение от неустановленных пока лиц по распространению провокационных листовок в городе Берегово.

За это им обещали денежное вознаграждение 200 долларов США. В ночь с 1 на 2 мая они расклеили указанные материалы на входных воротах и заборах жилых зданий в Берегово. Надписи на листовках содержали угрозы венгерскому нацменьшинству, проживающему на Закарпатье, и были направлены на разжигание национальной ненависти в регионе, - говорится в сообщении.

Береговский райсуд удовлетворил ходатайство, согласованное прокурором Береговской окружной прокуратуры, и избрал двум жителям Днепра меры пресечения - домашний ночной арест с применением электронных средств контроля.

В течение 60 суток подозреваемые не будут иметь права покидать место своего проживания в определенные часы и выезжать за пределы Днепра. Решается вопрос об избрании меры пресечения и третьему фигуранту - жителю Киева.

Следствие продолжается.

Розклеювання листівок із провокативними написами в Берегові - двом підозрюваним обрано запобіжні заходи 🟡 Берегівським...

Posted by Закарпатська обласна прокуратура on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось, согласно результатам опроса в ноябре прошлого года, на Закарпатье практически отсутствуют сепаратистские настроения. В области более заметна региональная самоидентификация

суд подозрение прокуратура нацменшинства Закарпатье

Пчеловоды Закарпатья будут судиться с Укрпочтой из-за гибели при пересылке 8 млн пчел
12 мая 2021, 11:01
В "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах
12 мая 2021, 10:35
Фонд госимущества просит вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины
12 мая 2021, 10:25
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram