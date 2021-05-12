На Закарпатье присудили домашний арест расклейщикам листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству

Меру пресечения избрали двум жителям Днепра

Меру пресечения избрали двум жителям Днепра

Фото Закарпатской областой прокуратуры

Двум подозреваемым в расклейке листовок с провокационными надписями в Берегово избраны меры пресечения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Накануне мужчинам сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности с применением угроз (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Как установили правоохранители, мужчины получили предложение от неустановленных пока лиц по распространению провокационных листовок в городе Берегово.

За это им обещали денежное вознаграждение 200 долларов США. В ночь с 1 на 2 мая они расклеили указанные материалы на входных воротах и заборах жилых зданий в Берегово. Надписи на листовках содержали угрозы венгерскому нацменьшинству, проживающему на Закарпатье, и были направлены на разжигание национальной ненависти в регионе, - говорится в сообщении.

Береговский райсуд удовлетворил ходатайство, согласованное прокурором Береговской окружной прокуратуры, и избрал двум жителям Днепра меры пресечения - домашний ночной арест с применением электронных средств контроля.

В течение 60 суток подозреваемые не будут иметь права покидать место своего проживания в определенные часы и выезжать за пределы Днепра. Решается вопрос об избрании меры пресечения и третьему фигуранту - жителю Киева.

Следствие продолжается.

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