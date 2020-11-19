На Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої - опитування

В області більш помітна регіональна самоідентифікація

В області більш помітна регіональна самоідентифікація

Фото: із відкритих джерел

Про це свідчать дані опитування, яке проводив Фонд "Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає RegioNews.

Лише 3% закарпатців бачать Україну федералізовною, а сепаратистів на Закарпатті приблизно 1%. Серед представників нацменшин людей з такими поглядами також всього 2%", - сказав на презентації результатів опитування аналітик фонду Андрій Сухарина.

У складі унітарної України Закарпаття бачать понад 50% громадян. 37% громадян вважають, що у складі України Закарпаття має отримати більші повноваження. 31% не відповіли на це запитання.

Оці 31%, котрі не відповіли на це запитання, — найбільше "але”. З ними треба працювати, це люди, які не ототожнюють себе з цим регіоном, з країною, особливо не думають про майбутнє цього регіону, вони трохи ізольовані від загального дискурсу”, - зазначив Сухарина.

Він додав, що на Закарпатті більш помітна регіональна самоідентифікація. В загальноукраїнських опитуваннях 70% респондентів ідентифікують себе в першу чергу як українці.

На Закарпатті громадяни вважають себе передовсім мешканцями регіону. Само по собі це не загроза сепаратизму, але це постійно треба мати на увазі, якщо ми не хочемо мати з цим проблеми", - сказав Сухарина.

Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин. Похибка опитування не перевищує 4, 4%.

Нагадаємо, 60% українців не задоволені методами Зеленського у боротьбі з коронавірусом.