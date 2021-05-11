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11 травня 2021, 09:19 9

Поставки вакцини Pfizer вдалося збільшити вдвічі - Степанов

11 травня 2021, 09:19 9
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Замість 10 мільйонів доз, Україна отримає 20 мільйонів доз вакцини Pfizer вже в цьому році
Замість 10 мільйонів доз, Україна отримає 20 мільйонів доз вакцини Pfizer вже в цьому році
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні вдалося збільшити обсяги вакцини проти коронавірусу від Pfizer - з 10 мільйонів до 20 мільйонів доз. Загалом, в країну має прибути цього року 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це міністр розповів під час брифінгу.

Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Тобто, замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer вже у 2021 році", - заявив Степанов.

Він додав, що також Україна має отримати 42 мільйони доз вакцини у 2021 році, вони вже законтрактовані.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу.

коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов вакцинація

 
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