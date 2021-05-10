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10 травня 2021, 11:34 16

У День перемоги поліція відкрила 13 кримінальних проваджень

10 травня 2021, 11:34 16
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Всього надійшло 61 повідомлення про порушення
Всього надійшло 61 повідомлення про порушення
Фото: Нацполіція
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У результаті порушень під час заходів до Дня перемоги, 9 травня, в Україні відкрито 13 кримінальних проваджень. Загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, більшість із яких стосувалися використання забороненої символіки.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Всього в заходах з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом взяли участь понад 54 тисячі осіб.

За результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

З них 11 - стосуються виготовлення, поширення комуністичної або нацистської символіки. Зазначається, що 4 такі провадження відкрито у Запорізькій області, по 2 - у Закарпатській та Сумській, по 1 - у Луганській, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Ще одне провадження відкрито на Львівщині за наругу над могилою та одне у Миколаївській області за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України.

Також складено 22 адміністративні протоколи: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві); 5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях); 5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях); 4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, метою якого є переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

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