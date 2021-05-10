Арахамія розповів, які законопроєкти ухвалить Рада для співпраці з МВФ

Парламент має ухвалити три законопроєкти не пізніше 1 червня

Парламент має ухвалити три законопроєкти не пізніше 1 червня

Фото: sluga-narodu.com

У Верховній Раді України планують винести на розгляд найближчим часом три законопроєкти, які потрібні для подальшої співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, серед законопроєктів, які мають ухвалити нардепи - документ про повернення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Інші законопроєкти стосуються внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро та вдосконалення закону про Національний банк для зміцнення його незалежності.

Для виконання умов співпраці з МВФ та отримання нового траншу, Рада має ухвалити ці законопроєкти до 1 червня.

Залишилось фактично 2,5 законопроєкти. Перший - це законопроєкт про НАБУ. Це новий законопроєкт, який ми подали з паном Корнієнком, пані Радіною, про незалежність НАБУ, для того, щоб зробити його відповідно до рішення Конституційного суду. Далі закон про Вищу раду правосуддя – це судова реформа, яка розблоковує багато питань", – зазначив Давид Арахамія.

За його словами, останній документ мають проголосувати у першому читання вже за тиждень, а далі – за скороченою процедурою.

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів України розраховує на завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом у липні й надання траншу у вересні цього року.