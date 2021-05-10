13:21  10 травня
У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
14:13  10 травня
Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування
10:01  10 травня
На Донбасі обстріляли позиції ООС із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 травня 2021, 12:14 407

Арахамія розповів, які законопроєкти ухвалить Рада для співпраці з МВФ

10 травня 2021, 12:14 407
Читайте также на русском языке
Парламент має ухвалити три законопроєкти не пізніше 1 червня
Парламент має ухвалити три законопроєкти не пізніше 1 червня
Фото: sluga-narodu.com
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді України планують винести на розгляд найближчим часом три законопроєкти, які потрібні для подальшої співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, серед законопроєктів, які мають ухвалити нардепи - документ про повернення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Інші законопроєкти стосуються внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро та вдосконалення закону про Національний банк для зміцнення його незалежності.

Для виконання умов співпраці з МВФ та отримання нового траншу, Рада має ухвалити ці законопроєкти до 1 червня.

Залишилось фактично 2,5 законопроєкти. Перший - це законопроєкт про НАБУ. Це новий законопроєкт, який ми подали з паном Корнієнком, пані Радіною, про незалежність НАБУ, для того, щоб зробити його відповідно до рішення Конституційного суду. Далі закон про Вищу раду правосуддя – це судова реформа, яка розблоковує багато питань", – зазначив Давид Арахамія.

За його словами, останній документ мають проголосувати у першому читання вже за тиждень, а далі – за скороченою процедурою.

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів України розраховує на завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом у липні й надання траншу у вересні цього року.

Давид Арахамія ВР МВФ бюджет законопроєкт фінансова допомога

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram