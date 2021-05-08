Миссия ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков на Донбассе
Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала вооружение и военную технику боевиков и вооруженных формирований Российской Феденрации вне оговоренных мест хранения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, 213 единиц вооружения и военной техники находится на полигонах вблизи населенных пунктов Мусинськ, Мирное и Бугаевка.
Еще 45 единиц зафиксировали на полигоне вблизи населенного пункта Покровка.
Приобрело систематический характер препятствование со стороны российских наемников работе патрулей СММ ОБСЕ. Целью таких действий является задержка и недопущение патрулей в места или объекты, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации", - говорится в сообщении.
В частности, на блокпосту возле Старомихайловки наемники РФ запретили проезд патрулю Миссии.
Напомним, в больнице Харькова умер военный, которого 28 апреля в зоне ООС ранил снайпер.