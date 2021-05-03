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03 травня 2021, 14:29 10

Довибори у Раду на Франківщині сфальсифіковані - Яценюк

03 травня 2021, 14:29 10
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Нинішня влада продовжує узурпаторські традиції Януковича, вважає він
Фото: з відкритих джерел
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За словами українського політика Арсенія Яценюка, довибори на 87-му окрузі в Івано-Франківській області були сфальсифіковані і саме це підтверджує рішення Верховного суду, прийняте напередодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Яценюка.

У 87-му окрузі на Івано-Франківщині фальсифікували вибори. Тепер це факт, підтверджений рішенням Верховного суду", - написав Яценюк.

На його думку, нинішня влада демонструє відродження узурпаторських методів четвертого президента України Віктора Януковича.

Верховний суд став на бік закону. На відміну від Конституційного, який послужливо підтримав незаконний розпуск парламенту у 2019 році. Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний суд продемонстрував приклад професійного сумління", - зазначив він.

На думку Яценюка, суддів ВСУ, які відновили законність, також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

ЦВК вибори Кандидат суд КСУ Івано-Франківська область

 
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