Тупицькому призупинили виплату зарплати – ЗМІ

Щоправда, він вийшов з лікарняного і одразу це розпорядження скасував

Щоправда, він вийшов з лікарняного і одразу це розпорядження скасував

Фото з відкритих джерел

В.о. голови КСУ Сергій Головатий сьогодні видав розпорядження про зупинення виплати зарплати О. Тупицькому та О. Касмініну, та заборонив використовувати службовий транспорт.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на документи, які є в розпорядженні редакції, передає RegioNews.

Скориставшись тимчасовою відсутністю Тупицького (який на лікарняному), в.о. голови КС Сергій Головатий сьогодні видав розпорядження про зупинення виплати зарплати О. Тупицькому та О. Касмініну, та заборонив використовувати службовий транспорт. При цьому як на правову підставу він послався лише на указ президента, а не на Конституцію і закон про КС, - повідомляє видання.

Але Тупицький, який сьогодні вийшов з лікарняного, негайно скасував вказане розпорядження Головатого і призначив службову перевірку, вбачаючи у його діях ознаки щонайменше трьох злочинів і дисциплінарного проступку.

Розпорядження Тупицького видане на бланку голови і зареєстроване у секретаріаті КС, - додає видання.

Як повідомлялося сьогодні, звільнений з посади глави КСУ Тупицький продовжує отримувати зарплату. У квітні він отримав 118 375 грн.