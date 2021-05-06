На Дніпропетровщині СБУ зупинила роботу нелегального нафтопереробного заводу
Працівники Служби безпеки України заблокували на території Дніпропетровської області масштабну схему промислового виробництва і збуту контрафактного пального.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей”, - йдеться в повідомленні.
Також учасники схеми використовували афілійовані АЗС, які працювали без дозвільних документів і ліцензій.
Щодня зловмисники виробляли оптові партії дизельного палива сумнівної якості на мільйони гривень.
Під час обшуків в рамках кримінальної справи правоохоронці виявили понад 160 тонн контрафактного пального і промислове технологічне обладнання.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала нелегальний канал пасажирських перевезень із ОРДЛО.