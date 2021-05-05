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05 мая 2021, 20:22 124

В Житомире задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола

05 мая 2021, 20:22 124
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире иностранца, которого разыскивал "Интерпол" за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что 41-летний гражданин Турции скрывался в Украине с июля 2020 года.

Приговором Высшего уголовного суда Республики Турция иностраней осужден к лишению свободы сроком более 21 год за совершение тяжких преступлений - грабеж, мародерство и вандализм. Оперативники спецслужбы задержали иностранца по месту его временного проживания, в арендованном доме областного центра", - говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что гражданина Турции задержали 1 мая, а уже 4 мая Богунский районный суд Житомира избрал ему временный арест на 40 суток, пока поступит от компетентных органов Республики Турция запрос о его выдаче.

Сейчас проводятся следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции иностранца.

Напомним, ранее в Одессе СБУ задержала члена "Исламского государства", которого разыскивает Интерпол.

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