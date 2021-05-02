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02 травня 2021, 18:11 2

Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ

02 травня 2021, 18:11 2
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Окупанти також продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України
Окупанти також продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України
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З початку доби на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - повідомили у штабі.

Також наголошується, що окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 травня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021

Нагадаємо, у суботу, 1 травня, російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.

ООС Україна бойовики військові штаб

 
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