Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ
З початку доби на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.
Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - повідомили у штабі.
Також наголошується, що окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 травня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021
Нагадаємо, у суботу, 1 травня, російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.