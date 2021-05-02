На Дніпропетровщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали майже місяць
Його знайшли в річці
Його знайшли в річці
У Дніпропетровській області неподалік від селища Оріль Царичанського району в річці знайшли тіло 23-річного хлопця.
Як пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний", хлопця розшукували з 10 квітня.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, тіло виявили вдень у суботу, 1 травня, воно знаходилося в трьох метрах від берега. Рятувальників викликали поліцейські.
Загиблим виявився 23-річний Ярослав Пурик.
Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині у водоймі знайшли мертву дитину.
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