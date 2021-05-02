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02 травня 2021, 17:33 3091

На Дніпропетровщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали майже місяць

02 травня 2021, 17:33 3091
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Його знайшли в річці
Його знайшли в річці
Фото: Нацполіція
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У Дніпропетровській області неподалік від селища Оріль Царичанського району в річці знайшли тіло 23-річного хлопця.

Як пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний", хлопця розшукували з 10 квітня.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, тіло виявили вдень у суботу, 1 травня, воно знаходилося в трьох метрах від берега. Рятувальників викликали поліцейські.

Загиблим виявився 23-річний Ярослав Пурик.

Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині у водоймі знайшли мертву дитину.

Україна смерть убивство поліція Дніпро

 
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