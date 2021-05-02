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02 травня 2021, 18:47 4

На Луганщині критична ситуація з COVID-госпіталізаціями

02 травня 2021, 18:47 4
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Там рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 63,2
Там рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 63,2
Рixabay
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У Луганській області перевищено рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення перевищено граничний рівень госпіталізацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Відзначається, що за час пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у 23 644 жителів Луганської області, з них 950 дітей у віці до 17 років. Всього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 729 осіб.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 63,2 (при пороговому 60). На лікуванні в стаціонарі знаходиться 608 хворих.

Нагадаємо, 20 квітня у Луганській області почали робити щеплення вакциною Coronavac.

коронавірус Україна карантин Луганщина Луганська область

 
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