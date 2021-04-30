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30 квітня 2021, 08:41 316

Депутатів від "Слуги народу" помітили на зборах у ресторані під час локдауну - "Схеми"

30 квітня 2021, 08:41 316
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Депутати пояснили свої збори "паралізованою роботою облради"
Фото: Схеми
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Народні депутати від монобільшості та ще принаймні два десятки представників президентської політсили в Київській області нехтували жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими на час локдауну.

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Зокрема, стало відомо, що під час локдауну народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park.

Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від "СН" Сергій Левченко, який теж був присутній.

Зазначається, що депутати пояснили зібрання у комплексі "паралізованою роботою облради" і неможливістю знайти "інший коворкінг".

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що за святкування дня народження дружини депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.

Схеми Слуга народа область ресторан депутати локдаун

 
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