На Кіровоградщині посадовця "Укртрансбезпеки" викрили на хабарі

Його призначено на посаду лише 26 січня цього року

Його призначено на посаду лише 26 січня цього року

Фото: dbr.gov.ua

У Кіровоградській області слідчі задокументували факти вимагання хабарів одним з керівників Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Посадовець, залучивши підлеглих працівників, налагодив механізм щомісячного отримання грошей за не створення перешкод у господарській діяльності підприємства та не складання протоколів про адміністративні порушення.

Після отримання неправомірної вигоди від представника одного з підприємств, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів".