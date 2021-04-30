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30 квітня 2021, 11:04 297

На Кіровоградщині посадовця "Укртрансбезпеки" викрили на хабарі

30 квітня 2021, 11:04 297
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Фото: dbr.gov.ua
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У Кіровоградській області слідчі задокументували факти вимагання хабарів одним з керівників Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Посадовець, залучивши підлеглих працівників, налагодив механізм щомісячного отримання грошей за не створення перешкод у господарській діяльності підприємства та не складання протоколів про адміністративні порушення.

Після отримання неправомірної вигоди від представника одного з підприємств, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів".

ДБР хабар чиновники корупція підприємці

 
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