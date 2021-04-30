Терехов невміло копіює Кернеса, але він не Кернес і ним не стане - журналіст Гордон

Кернес був видатним мером, а Терехов просто копіює його інтонацію

Кернес був видатним мером, а Терехов просто копіює його інтонацію

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов не переможе на мерських виборах в жовтні, так як він занадто «упоротий і не толерантний».

Про це сказав відомий український журналіст Дмитро Гордон у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", коли мова зайшла про героїзацію окремих історичних персон, передає RegioNews.

За його словами, якщо Україна хоче залишитися єдиною країною, то потрібно толерантно ставитися один до одного, до героїв один одного.

Я послухав в. о. мера Харкова. Мені здається, він не стане мером. Мені так здається. Я поясню чому. Він дуже упорота людина. Не толерантний. Я слухаю його, і я чую інтонації покійного Геннадія Адольфовича. Він його просто копіює інтонацію Геннадія Адольфовича, не будучи Геннадієм Кернесом. Той був цілісною фігурою. Він був видатний мер Харкова. При цьому сепаратист. Я йому в очі це говорив", - сказав Гордон, додавши, що це не заважало йому підняти Харкова.

"Я вважаю його найкращим мером", - підсумував Гордон.

Нагадаємо, Геннадій Кернес на виборах у жовтні 2020 року був обраний міським головою Харкова. 16 грудня 2020 року він помер у берлінській клініці "Шаріте" в результаті ускладнень від COVID-19.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.