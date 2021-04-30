Терехов неумело копирует Кернеса, но он не Кернес и им не станет – журналист Гордон

Кернес был выдающимся мэром, а Терехов просто копирует его интонацию

Кернес был выдающимся мэром, а Терехов просто копирует его интонацию

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не победит на мэрских выборах в октябре, так как он слишком «упоротый и не толерантный».

Об этом сказал известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", когда речь зашла о героизации отдельных исторических персон, передает RegioNews.

По его словам, если Украина хочет остаться единой страной, то нужно толерантно относиться друг к другу, к героям друг друга.

Я послушал и.о. мэра Харькова. Мне кажется, он не станет мэром. Мне так кажется. Я объясню почему. Он очень упоротый человек. Не толерантный. Я слушаю его, и я слышу интонации покойного Геннадия Адольфовича. Он его просто копирует интонацию Геннадия Адольфовича, не являясь Геннадием Кернесом. Тот был цельной фигурой. Он был выдающийся мэр Харькова. При этом сепаратист. Я ему в глаза это говорил", – сказал Гордон, добавив, что это не мешало ему поднять Харькова.

"Я считаю его лучшим мэром", – подытожил Гордон.

Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.