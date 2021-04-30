Депутатов от "Слуги народа" заметили на собрании в ресторане во время локдауна - "Схемы"
Народные депутаты от монобольшинства и еще по крайней мере два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали жесткими карантинными ограничениями, введенными на время локдауна.
Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
В частности, стало известно, что во время локдауна народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловець, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park.
Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал.
Отмечается, что депутаты объяснили собрание в комплексе "парализованной работой облсовета" и невозможностью найти "другой коворкинг".
Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.
Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.
Также сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.