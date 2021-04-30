08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
10:17  30 апреля
Еще две области 1 мая могут покинуть "красную" зону, - Ляшко
08:11  30 апреля
Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 08:41 310

Депутатов от "Слуги народа" заметили на собрании в ресторане во время локдауна - "Схемы"

30 апреля 2021, 08:41 310
Читайте також українською мовою
Депутаты объяснили свое собрание "парализованной работой облсовета"
Депутаты объяснили свое собрание "парализованной работой облсовета"
Фото: Схемы
Читайте також
українською мовою

Народные депутаты от монобольшинства и еще по крайней мере два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали жесткими карантинными ограничениями, введенными на время локдауна.

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В частности, стало известно, что во время локдауна народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловець, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park.

Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал.

Отмечается, что депутаты объяснили собрание в комплексе "парализованной работой облсовета" и невозможностью найти "другой коворкинг".

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.

Также сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.

Схемы Слуга народа область ресторан депутаты локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram