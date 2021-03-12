13:59  12 березня
У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси
12:19  12 березня
Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
08:11  12 березня
Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 16:51 138

"Слуга" Потураєв потрапив до реєстру корупціонерів

12 березня 2021, 16:51 138
Читайте также на русском языке
Він не задекларував купівлю автомобіля
Він не задекларував купівлю автомобіля
Facebook
Читайте также
на русском языке

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв потрапив до Єдиного реєстру корупціонерів за те, що забув повідомити про суттєві зміни в майновому стані.

Про це свідчать дані реєстру, передає RegioNews.

Так, при введенні імені та прізвища нардепа написано, що склад корупційного правопорушення — "неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, порушення вимог фінансового контролю".

Потураєв забув вказати в декларації покупку нового автомобіля.

Нагадаємо, днями глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн.

Україна Слуга народа нардепи авто нардеп

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram