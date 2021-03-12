"Слуга" Потураєв потрапив до реєстру корупціонерів
Він не задекларував купівлю автомобіля
Він не задекларував купівлю автомобіля
Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв потрапив до Єдиного реєстру корупціонерів за те, що забув повідомити про суттєві зміни в майновому стані.
Про це свідчать дані реєстру, передає RegioNews.
Так, при введенні імені та прізвища нардепа написано, що склад корупційного правопорушення — "неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, порушення вимог фінансового контролю".
Потураєв забув вказати в декларації покупку нового автомобіля.
Нагадаємо, днями глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн.
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